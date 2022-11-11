Средняя цена квартиры в новостройках Москвы в сентябре снизилась на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В сентябре средняя цена сделки с жильем в Москве по договорам долевого участия в строительстве снизилась на 7,3% по сравнению с августом и составила 18,13 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Глава ведомства Игорь Майданов пояснил, что по статистике уже зарегистрированных в Росреестре договоров в сентябре 2022 года бюджет покупки снизился на 1,4 миллиона рублей. В августе квартиру можно было приобрести в среднем за 19,56 миллиона рублей. При этом в сентябре 2021 года квартира в новостройке в среднем стоила 17,77 миллиона рублей, что на 2,03% ниже текущего месячного показателя.

На рынке нежилой недвижимости в сентябре средняя цена объекта выросла по сравнению с августом на 8,9% – с 17,4 до 18,95 миллиона рублей. В годовом выражении также наблюдается рост на 12,6% – в сентябре прошлого года средняя стоимость объекта находилась на уровне 16,83 миллиона рублей.

Максимальные показатели цены при покупке нежилых помещений фиксировались в апреле этого года – 27,56 миллиона рублей.

В сентябре был установлен максимальный средний показатель заключенных сделок при покупке машино-мест за последние два года, он достиг 2,44 миллиона рублей. По сравнению с августом цена машино-места выросла на 3,4%. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 27%. Тогда машино-место в среднем можно было приобрести за 1,92 миллиона рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что с начала 2022 года в столице ввели в эксплуатацию порядка 9,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Он уточнил, что в строительной отрасли города сохраняется стабильная ситуация.



В Москве закончились квартиры дешевле 5 миллионов рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!