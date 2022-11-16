Риелтор рассказал, когда лучше покупать квартиру в ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что брать жилье в ипотеку следует через год, сообщает радио КП.

Такое решение эксперт объяснил тем, что к осени 2023 года цены скорректируются на 10–15%, а ипотечная ставка вслед за ключевой станет ниже.

"Большинство аналитиков прогнозируют, что цены в ближайший год понизятся как минимум на 10–20%. Поэтому в ситуации ожидания рынком снижения цен покупать недвижимость с нуля даже на вторичном рынке не очень рентабельная история", – указал Апрелев.

Риелтор посоветовал в настоящее время отдать предпочтение съемному жилью, так как оно на сегодняшний день обходится в 4–5% годовых от стоимости недвижимости. Накопленные же средства он рекомендовал положить на депозит и получать хорошие проценты с вклада.

Эксперт уточнил, что Центробанк к 2024 году, вероятно, понизит ключевую ставку до 4% и ее существенная коррекция, по его словам, является звонком для начала покупки жилья.

Ранее россиянам объяснили, почему невыгодно брать ипотеку с нулевой ставкой. Уточнялось, что это связано с тем, что стоимость такой недвижимости, если ее решено продать, сильно падает.

Сообщалось, что при таких кредитах заемщик отвечает перед банком только имуществом, взятым в ипотеку, а в случае неплатежеспособности он может просто отдать банку квартиру, чтобы тот разбирался с ней сам, но кредитная организация не сможет продать ее по той же стоимости, что приведет к серьезному падению цен на недвижимость.



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