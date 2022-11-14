Аналитики фиксируют снижение цен на съемное жилье в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве рост предложений на рынке съемного жилья привел к падению цен, отмечают аналитики. Об этом сообщает News.ru.

Главный аналитик "МИЭЛЬ" Екатерина Бережнова рассказала, что некоторые собственники еще пытаются сыграть на повышение, мотивируя это инфляцией или другими причинами, однако тенденция очевидна.

Она отметила, в среднем стоимость аренды жилья в столице в октябре по отношению к сентябрю снизилась на 4,9%. Самое заметное снижение (10%) зафиксировано в ЦАО, а наименьшее (3%) – в СВАО.

Согласно информации портала "Мир квартир", в столице в октябре аренда квартир подешевела на 1–1,5% в зависимости от типа жилья, а в Подмосковье цена осталась прежней.

В материале говорится, что средняя стоимость аренды жилья внутри МКАД, без учета скидок, составляет 47 тысяч рублей за однокомнатную, 75 тысяч – за двухкомнатную, 89 тысяч – за трехкомнатную.

Ранее аналитики сервиса "ЦИАН" зафиксировали рост числа объявлений об аренде квартир в Москве на 85%. С 21 сентября по 21 октября в столице вывели на рынок 8,4 тысячи новых предложений от арендодателей. В общей сложности в Москве есть 18,3 тысячи объявлений о съеме квартиры, а в сентябре их было 9,9 тысячи.

В свою очередь, инвестор Татьяна Волкова назвала способы сэкономить на аренде квартиры. По ее словам, платить за аренду квартиры можно не только переводом, а, например, покупать на эту сумму какие-то вещи в пользу владельца.

Она пояснила, что зачастую арендодателям приходится покупать мебель или оплачивать какие-то услуги. Проживающий же может оплатить это со своей карты и получить кешбэк до 15 тысяч рублей в месяц, что позволит компенсировать часть расходов на аренду.



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