Москвичам рассказали о лидерах среди округов столицы по снижению цен на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом месяце вторичное жилье сильнее всего подешевело в Восточном, Зеленоградском, Южном и Северо-Западном административных округах Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование риелторского агентства Est-a-Tet.

В сравнении с сентябрем цена за один квадратный метр в ВАО уменьшилась на 2,8%, до 274,5 тысячи рублей. Таким образом, восточный округ занял первую позицию. Следом расположился Зеленоградский АО со снижением средней цены "квадрата" на 2,7%, до 210,8 тысячи рублей.

Третье место занял Северо-Западный округ, где средняя цена за один квадратный метр за месяц снизилась на 2,6%, до 366,3 тысячи рублей. Далее расположился Юго-Западный АО, где жилье подешевело на 1,9%, до 327,9 тысячи рублей за "квадрат".

Уточняется, что в среднем сумма за один квадратный метр за вторичное жилье Старой Москвы составила за октябрь 438,1 тысячи рублей, что на 2,5% меньше сентябрьского показателя.

Ранее сообщалось, что число объявлений об аренде квартир в Москве увеличилось на 85%. С 21 сентября по 21 октября в столице вывели на рынок 8,4 тысячи новых предложений от арендодателей. В общей сложности в столице есть 18,3 тысячи объявлений о съеме квартиры.

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