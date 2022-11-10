Эксперт назвала способы сэкономить на аренде квартиры

Фото: depositphotos/shock

Платить за аренду квартиры можно не только переводом, а, например, покупать на эту сумму какие-то вещи в пользу владельца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на инвестора Татьяну Волкову.

Она пояснила, что зачастую арендодателям приходится покупать мебель или оплачивать какие-то услуги. Проживающий же может оплатить это со своей карты и получить кешбэк до 15 тысяч рублей в месяц, что позволит компенсировать часть расходов на аренду.

Волкова рекомендовала в случае со съемом жилья также торговаться и пытаться сбить цену. Вместе с тем не следует гнаться за картинкой и фразой "хороший ремонт", лучше выбрать что-то проще, но дешевле.

"Если повезет, снизите итоговую сумму на 50%. Учитывайте факторы, влияющие на ценник: шаговую доступность метро, школ и другой социалки. Если вы в ней пока не нуждаетесь, то рассмотрите спальный район, удаленный от метро. Так вы гарантированно будете больше двигаться, что полезно для здоровья и бюджета – сэкономите 10–20% от стоимости аренды", – добавила Волкова.

Инвестор также подчеркнула, что сэкономить можно на разных типах аренды, выбрав комнату в большой квартире, студию или студию в большой квартире, разделенной на малые. Волкова пояснила, что одна и та же площадь может иметь разный ценовой диапазон в зависимости от типа аренды.

"Например, отдельно стоящая однокомнатная квартира будет стоить на 30% дороже, чем студия в многокомнатной квартире, поделенной на части. При этом последняя будет иметь тот же самый функционал, что и автономная квартира, и ничем не уступит ей по качеству", – заключила эксперт.

Ранее аналитики сервиса "ЦИАН" зафиксировали рост числа объявлений об аренде квартир в Москве на 85%. С 21 сентября по 21 октября в столице вывели на рынок 8,4 тысячи новых предложений от арендодателей. В общей сложности в Москве есть 18,3 тысячи объявлений о съеме квартиры, а в сентябре их было 9,9 тысячи.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!