Минцифры готовит дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва для МО РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) сообщило, что формирует дополнительный список IT-специалистов на отсрочку от призыва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры отметили, что прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно уже завершен, но его временно продолжат. Дополнительно сведения можно предоставить до 23 ноября.

"...мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны", – объяснили в ведомстве.

Организация, ранее не подавшая заявку, может сформировать список претендующих на отсрочку сотрудников. Документ требуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и переслать на электронную почту Минцифры.

Окончательное решение по предоставлению отсрочки будет принимать министерство обороны РФ.

Ранее глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что с 16 ноября сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации перестанет работать. Он уточнил, что таким правом воспользовались около 5 тысяч IT-специалистов.

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