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Вооруженные силы Украины несут чрезвычайно большие потери на поле боя, заявил основатель американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн.

"Сведения, которые вы видите в средствах массовой информации, о 70% и более жертвах, являются обычным делом, не преувеличены", – заявил он в интервью изданию Newsweek.

По его словам, Киев скрывает реальные данные о потерях и испытывает проблемы с пополнением войск. Мильбурн указал, что на передовую чаще всего отправляются новобранцы, у которых нет даже базового уровня подготовки.

"Обычно около 80% наших бойцов, которые сходят с линии, никогда раньше даже не стреляли из оружия", – сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих, 149 танков, 10 вертолетов и более 300 бронированных машин.

Глава МО РФ подчеркнул, что российские военные сумели нанести существенный урон живой силе и технике противника на южнодонецком и луганскодонецком направлениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ нанесли массированный удар по объекты оборонного комплекса ВСУ

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