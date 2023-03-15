Россия, КНР и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе

Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота

Россия, Китай и Иран в период с 15 по 19 марта организуют совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства обороны КНР в китайской социальной сети WeChat.

"В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности – 2023" в Оманском заливе", – сообщается в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой планы российской стороны организовать совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем вызвали негодование у западных государств.

По данным прессы, указанные страны сближаются в военной области. Журналисты отмечали, что Запад видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине.

Учения состоялись в конце февраля в Индийском океане. В течение трех дней бойцы тренировались освобождать захваченное судно, оказывать помощь кораблю и многое другое.

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