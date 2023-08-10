Китай крайне разочарован новыми ограничениями США на инвестиции – посольство КНР

Фото: 123RF/larichev89

Пекин разочарован решением США ограничить инвестиции в технологическую сферу КНР. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Несмотря на то что Китай неоднократно выражал глубокую озабоченность, США пошли на введение новых ограничений инвестиций. Китай очень этим разочарован", – приводит его слова ТАСС.

Пэнъюй отметил, что данный шаг затруднит нормальное деловое сотрудничество между странами и навредит интересам предпринимателей. Он призвал США сдержать свои слова и выполнить обещание американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет добиваться прекращения экономического развития Китая или сдерживания Китая.

Представитель посольства заявил, что Китай будет внимательно следить за ситуацией и будет твердо защищать свои права и интересы.

Ранее сообщалось, что Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Бизнес в США будет обязать сообщать властям о подобных капиталовложениях, и некоторые из них будут запрещены.