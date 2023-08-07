США сократили импорт из КНР почти на 25% – СМИ

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Компании из США сократили импорт продукции из Китая на 24% за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне напряжения между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Газета пишет, что американские компании, среди которых HP и Lego, стараются сократить свою зависимость от поставок из Китая, чтобы не оказаться "зажатыми между соперничающими сверхдержавами".

По итогам мая 2023 года, главным торговым партнером США стала Мексика, а помимо нее на положение Китая претендуют Вьетнам и Таиланд. Газета отмечает, что роль Китая как центра мирового производства сталкивается с самым серьезным вызовом с момента присоединения Пекина к глобальной торговой системе.

Согласно данным WP, до пандемии коронавируса, США покупали китайские товары на один из каждых четырех долларов, которые тратились на импорт. Сейчас этот показатель упал до одного из шести долларов.

Охлаждение торговых связей между странами происходит на фоне "настороженного отношения" Си Цзиньпина к администрации администрации президента США Джо Байдена, отмечает газета.

Ранее в СМИ сообщалось, что США и Китай прорабатывают каналы связи для решения спорных вопросов. По данным журналистов, всего будут сформированы две рабочие группы, которые сфокусируются на региональной повестке Азиатско-Тихоокеанского региона и морских вопросах.

При этом речь не идет о возобновлении официального диалога, который существовал при прежних администрациях.

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