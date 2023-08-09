Байден подписал указ об ограничении инвестиций США в технологическую отрасль Китая

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Президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

"Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве", – указано в сообщении.

Согласно новому указу, бизнес в США будет обязать сообщать властям о подобных капиталовложениях, и некоторые из них будут запрещены.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга также заявил, что страны Запада намерены вырабатывать совместные подходы к ограничению своих капиталовложений в экономику Китая под предлогом защиты национальной безопасности. Он уточнил, что схожие программы по защите "чувствительных технологий" намерены рассмотреть союзники США, в их числе ЕС, Великобритания и Германия.

Ранее о том, что власти США рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта в Китай сообщала газета The Wall Street Journal. По данным источников издания, в Вашингтоне опасаются, что другие страны могут захватить лидерство в сфере ИИ с помощью технологий из США.

Еще в октябре прошлого года Вашингтон ввел ограничения на экспорт полупроводников в КНР.



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