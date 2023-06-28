США рассматривают новые ограничения на поставки чипов для ИИ в Китай – СМИ

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Власти США рассматривают возможность введения дполнительных ограничений на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, в Вашингтоне опасаются, что другие страны могут захватить лидерство в сфере ИИ с помощью технологий из США. Американское министерство торговле может уже в начале июля обнародовать новые рестрикции, согласно которым для приобретения чипов таких компаний, как Nvidia, заказчикам из Китая и других стран нужно будет получать специальную лицензию.

США пытаются помешать Пекину в разработке новейших технологий и еще в октябре прошлого года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пишет газета.

Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что в их системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, в случае, если Япония и Нидерланды, предприятия которых занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Пекину. Поэтому в США обратились к Токио и Амстердаму с предложением присоединиться к антикитайским ограничениям, указано в материале.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США заявил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. По его словам, это не отвечает коренным интересам народов двух стран и не отвечает чаяниям международного сообщества.

До этого дипломат также говорил о том, что США необходимо переосмыслить свою политику в отношении Китая. По его словам, Штаты должны перестать поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам независимости Тайваня.



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