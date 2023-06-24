В США признали, что причиной пандемии COVID-19 не был инцидент в лаборатории Уханя

Фото: depositphotos/Tong_Nawarit

Американская национальная разведка не нашла свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавируса в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет разведки США.

В документе также говорится, что сотрудники Уханьского института вирусологии занимались генной инженерией, однако указаний на использование SARS-COV-2 в этих экспериментах нет.

В марте этого года президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому глава национальной разведки обязан рассекретить часть данных об истоках происхождения коронавируса.

В Китае призвали отказаться от политических манипуляций в вопросе происхождения коронавирусной инфекции.

В Госдепе назвали неокончательной версию о лабораторной утечке COVID-19