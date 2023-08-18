В Белом доме заявили, что США не будут создавать азиатскую "мини-НАТО"

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США намерены проводить саммиты с Японией и Южной Кореей, но речи о создании азиатской версии НАТО не идет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы постараемся проводить эти встречи на ежедгодной основе, ежегодно объявлять об обязательствах, которые мы готовы брать друг перед другом. Но никто не говорит о необходимости азиатской НАТО", – сказал он в эфире телеканала CNN.

На просьбу журналистов прокомментировать опасения китайских властей на тему создания "мини-НАТО" Кирби заявил, что КНР "избыточно остро реагирует". Речи об обязывающем альянсе между тремя странами нет.

Ранее президент США Джо Байден назвал КНР бомбой замедленного действия во многих смыслах. В ходе встречи на тему сбора средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году он заявил, что у него нет планов навредить Пекину. По словам Байдена, он продолжает наблюдать за ситуацией, однако от Китая следует ожидать "плохих поступков".

