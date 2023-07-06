В МО Вьетнама заявили, что страна будет вместе с РФ при любых условиях

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Ханой хочет продолжать политику по развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в области обороны. Вьетнам планирует быть вместе с российской стороной при любых условиях, сообщил замминистра обороны страны Хоанг Суан Тиен в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

"Вьетнам будет всегда с вами при любых условиях", – цитирует чиновника ТАСС.

Он рассказал, что Москва и Ханой договорились о будущих мерах продвижения оборонного сотрудничества.

Ранее диппредставитель РФ в Ливии Айдар Аганин рассказал, что Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в этой стране. 26 июня он вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.