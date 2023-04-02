В Шри-Ланке сообщили о желании расширять авиасообщение с Россией

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Шри-Ланка хочет расширить сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией. Об этом сообщил глава министерства транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

"Шри-Ланка планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе и расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом", – цитирует министра транспорта РИА Новости.

В июне прошлого года вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Вскоре после этого министерство иностранных дел России заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест из-за задержания российского самолета.

В сентябре министр транспорта Шри-Ланки принес России извинения за арест самолета, назвав случившееся чудовищной ошибкой. Он также заверил, что подобная проблема больше не повторится в будущем.

Спустя месяц после этого авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые рейсы на Шри-Ланку.

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