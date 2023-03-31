США на полгода продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министерство торговли США на полгода продлило экспортные ограничения в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Федерального реестра.

Отмечается, что соответствующее постановление продлевает действие распоряжения о временном отказе в предоставлении экспортных привилегий от 3 октября прошлого года. Оно вступает в силу немедленно и будет действовать 180 дней.

Минторг США впервые ввел экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний в апреле 2022 года. Мера затронула "Аэрофлот", Azur Air и Utair. Документ запретил перевозчикам участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

В июне того же года экспортных привилегий США лишились еще несколько авиакомпаний из России. В их числе – Nordwind Airlines, S7 и "Победа".



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