Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"

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Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана принес России извинения за арест самолета авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства республики напомнил, что лайнер был арестован по решению суда.

"Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся", – заявил Гунавардана.

Министр подчеркнул, что в настоящий момент проблема решена. Власти Шри-Ланки гарантировали, что подобные инциденты не повторятся в будущем.

Airbus A330-300 "Аэрофлота" арестовали на Шри-Ланке 2 июня в связи с решением суда по жалобе ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited. В связи с данным инцидентом российская авиакомпания приостановила выполнение рейсов в Коломбо.