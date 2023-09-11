США могут одобрить поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS – СМИ

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Американская администрация в скором времени может одобрить отправку на Украину ракет повышенной дальности с кассетными бомбами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В частности, Вашингтон рассматривает возможность поставки Киеву одной или обеих армейских тактических ракетных систем ATACMS либо управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS. Окончательное решение по этому вопросу на данный момент не принято.

Тем не менее ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что ракеты большей дальности ATACMS не станут проблемой для российской системы противовоздушной обороны.

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