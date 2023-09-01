Госдеп одобрил продажу Болгарии бронемашин Stryker на сумму 1,5 млрд долларов

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Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Болгарии бронемашин Stryker и оборудования к ним на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.

Отмечается, что Болгария запросила у США возможность закупки 183 военных машин данного типа, сопутствующего оборудования, техническую и транспортную поддержку. Продажа послужит реализации целей национальной безопасности и внешней политики Штатов при помощи укрепления безопасности союзника НАТО, который выступает важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

В сообщении добавили, что американская администрация уведомила конгресс о решении. Законодательный орган должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку, он также может ее заблокировать.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов одобрили выделение 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF. Это укрепит позиции Штатов в сфере сдерживания и обеспечит им нацбезопасность ввиду якобы усиления агрессии Коммунистической партии Китая, заявлял председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

До этого Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. Польские власти запросили у США разрешение на приобретение 96 вертолетов Apache и связанного с ними оборудования, в том числе запчастей, систем и вооружений.

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