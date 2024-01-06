Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном кризис на Ближнем Востоке и на Украине

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диписточник.

Сообщается, что в ходе встречи Фидан и Блинке обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Фидан обратил внимание на то, что усиливающиеся атаки Израиля представляют угрозу для всего региона и призвал к немедленному прекращению огня для поставок гуманитарной помощи. Также Фидан призвал к скорейшему началу переговоров.

Помимо этого, в ходе встречи в Стабуле главы дипломатических ведомств США и Турции обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки.

Сообщается, что Фидан подчеркнул, что Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря. Также на встрече коснулись вопроса об усилиях Турции по обеспечению безопасной транспортировки на мировые рынки продовольственных товаров, произведенных в России и на Украине.

Ранее сообщалось, по итогам двухчасовых переговоров, которые прошли за закрытыми дверями во дворце Вахдеттин, Фидан и Блинкен обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы.