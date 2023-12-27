Президент Турции Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и Адольфом Гитлером нет никакой разницы, пишет "Интерфакс".

"В чем разница между вами и Гитлером? Они еще заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что ответ Израиля на нападение палестинского радикального движения ХАМАС "уничтожил все ценности" человечества. Однако сам Нетаньяху ответил на критику Эрдогана и заявил, что тот "является последним, кто может проповедовать мораль.

Премьер Израиля указал, что турецкий президент занимается геноцидом курдов, а также держит в турецких тюрьмах рекордное количество журналистов, выступающих против его власти.

"Армия обороны Израиля – самая высоконравственная армия в мире, которая борется и уничтожает самую презренную и жестокую террористическую организацию в мире – ХАМАС", – ответил он, подчеркнув, что Эрдоган восхваляет и принимает в гостях тех, кто совершил преступления против человечества.

На критику турецкого лидера также ответил и министр израильского правительства Бенни Ганц. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) он осудил Эрдогана и назвал его слова "вопиющим искажением реальности", а также осквернением памяти о Холокосте.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По данным на 27 декабря, в секторе Газа с начала конфликта между Израилем и ХАМАС уже погибли 21 110 человек, а еще 55 243 – ранены.

Ранее Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия". Также турецкий лидер заявлял, что его страна объявит Израиль военным преступником. По его мнению, это государство является оккупантом, тогда как ХАМАС, по словам Эрдогана, не является террористической организацией, так как ее выбрали жители Газы.

Позднее турецкий президент несколько раз называл Израиль террористическим государством. По словам главы МИД Хакана Фидана, Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого требуется одновременное решение нескольких стран для достижения должного эффекта.

Нетаньяху подчеркивал, что его страна продолжит вести бои в секторе Газа до освобождения всех заложников и ликвидации ХАМАС. Позднее он назвал три условия мира с Палестиной. По его словам, палестинское общество должно быть "дерадикализовано", сектор Газа – демилитаризован, а группировка ХАМАС должна быть уничтожена.

Ранее палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль указал, что Палестина поддерживает предложение России провести международную мирную конференцию для разрешения палестино-израильского конфликта. Он уточнил, что мирная конференция является единственным путем к справедливому и прочному урегулированию.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств