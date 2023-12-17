Фидан призвал США использовать их влияние на Израиль – СМИ

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Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал США повлиять на Израиль для остановки атак на сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник в Анкаре.

Сообщается, что на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, Фидан призвал использовать влияние США, чтобы остановить нападения Израиля на палестинский анклав.

Фидан подчеркнул, что после установления полного прекращения огня Израиль должен сесть за стол переговоров, чтобы начать политический процесс, направленный на достижение справедливого и постоянного мира, основанного на решении о двух государствах.

Отмечается, что переговоры между представителями Турции и США состоялись по инициативе американской стороны. Кроме того, стороны обсудили перспективы "членства Швеции в НАТО, вопрос с покупкой Турцией у США истребителей F-16 и сотрудничество в области оборонной промышленности".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израилю следует аккуратнее проводить операцию в секторе Газа. Он выступил за то, что израильская армия сфокусировалась на защите мирного населения. Ранее он заявлял, что Израиль, пользующийся "поддержкой почти всего мира", начинает ее терять из-за беспорядочных бомбардировок.