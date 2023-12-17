КПП "Керем-Шалом" открылся для разгрузки гуманитарной помощи для сектора Газа

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Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на юге Израиля начал работу с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

В сообщении ведомства говорится, что с 17 декабря грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом". Это будет происходить в соответствии с соглашением между Израилем и США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что желал бы большей аккуратности со стороны Израиля при проведении операции в секторе Газа. Он выступил за то, что израильская армия сфокусировалась на защите мирного населения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Количество погибших в секторе Газа после обострения конфликта достигло 18 608 человек.