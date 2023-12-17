Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех израильских заложников

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Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви признал ответственность за инцидент с гибелью трех израильских заложников от огня сил израильской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Армия обороны Израиля, и я, как ее командир, несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем", – заявил он.

Халеви также выразил глубокие соболезнования семьям погибших заложников.

Представитель ЦАХАЛ ранее сообщал, что согласно первоначальному расследованию инцидента с убийством троих израильских заложников в секторе Газа, израильские солдаты открыли по ним огонь, нарушив существующие инструкции.

Ранее стало известно, что три заложника погибли при атаке израильской армии в секторе Газа из-за ошибочной идентификации противника во время боя. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выразил свои соболезнования из-за трагедии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Генассамблея ООН в декабре утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.

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