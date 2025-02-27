Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от Владимира Путина. Спикер верхней палаты российского парламента встретилась с политиком в Стамбуле, сообщается на сайте Совфеда.

Послание Эрдогану от Путина касается отношений между Россией и Турцией и актуальной международной повестки. Матвиенко также проинформировала турецкого лидера о состоявшихся в Анкаре контактах с турецкими парламентариями и договоренностях о совместной работе по реализации решений, принятых Путиным и Эрдоганом.

Спикер Совфеда поблагодарила главу турецкого государства за теплый прием, говорится в сообщении.

Матвиенко отправилась в Турцию с официальным визитом 26–27 февраля. Также там прошли переговоры между делегациями России и США по вопросу работы посольств. Диалог велся в резиденции американского генконсула, которая находится в Стамбуле.