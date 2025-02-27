Матвиенко: Россия была согласна с несколькими инициативами Эрдогана по Украине

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Россия была согласна с несколькими инициативами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по мирному урегулированию украинского конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский всегда от них отказывался. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

"Президент Турции предлагал нашему президенту еще раз несколько инициатив, направленных на продвижение мирного диалога. Мы соглашались. Затем нам было сказано, что президент Зеленский отказывается", – приводит слова председателя СФ ТАСС.

Матвиенко отправилась в Турцию с официальным визитом 26–27 февраля. Также там проходят переговоры между делегациями России и США по вопросу работы посольств. Диалог ведется в резиденции американского генконсула, которая находится в Стамбуле в районе Арнавуткей.

Переговоры могут продлиться не менее пяти часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что по итогам встречи стороны поймут, насколько быстро и эффективно смогут продвигаться в решении проблемы.