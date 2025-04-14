Трамп заявил, что ждет "очень хорошие предложения" по Украине

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Президент США Дональд Трамп в скором времени ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию на Украине. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

"И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это (конфликт на Украине. – Прим. ред.). Это все, что я хочу сделать. Я хочу остановить гибель людей. И я думаю, что мы преуспели в этом", – приводит слова американского лидера ТАСС.

Ранее Трамп попросил не забывать, что текущий конфликт на Украине является войной его предшественника Джо Байдена. По его словам, Байден тратил миллиарды долларов на этот конфликт, хотя изначально не должен был позволить допустить его.

Президент США также заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. Он отметил, что в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.