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Украина лишилась контроля над двумя из четырех месторождений лития из-за потери населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет Le Figaro.

Как отмечает издание, взяв этот населенный пункт российские войска получили "одно из самых перспективных месторождений лития на Украине".

Также журналисты отмечают, что сейчас никакое из них не эксплуатируется. Полоховское и Добра расположены в Кировоградской области, а два уже контролируются Россией и находятся в населенных пунктах Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области.

Кроме того, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. При этом населенный пункт Шевченко удалось взять под контроль благодаря усилиям подразделений "Восточной" группировки войск.

Вместе с тем сообщалось, что украинские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. Это стало первым проектом в рамках соглашения с США о минералах. Половина доходов будет поступать в совместный инвестиционный фонд США и Украины.