Bloomberg: Зеленский проводит перестановки в правительстве ради Трампа

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Украинский президент Владимир Зеленский проводит перестановки в правительстве страны ради расположения американского президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.

"Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, из-за неопределенности того, как долго будет длиться "резкий поворот в политике Трампа", правительство Украины оперативно предприняло меры, чтобы "приспособиться к более благоприятным обстоятельствам".

Ранее сообщалось, что Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины по итогам голосования Верховной рады. За назначение Свириденко положительно проголосовали 262 парламентария при необходимых 226. Отрицательное мнение выразили 22 депутата.

Бывший премьер страны Денис Шмыгаль был выдвинут Зеленским на должность министра обороны Украины. По словам украинского лидера, опыт Шмыгаля будет полезен в его новой работе.

В свою очередь, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией в рамках новой должности.