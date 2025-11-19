РИА Новости: уехавший с Украины Умеров встретил Зеленского в Анкаре

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Зеленский прибыл в Анкару, где сегодня встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом", – говорится в материале.

При этом на опубликованных в СМИ видео и фотографиях в Анкаре отсутствует глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Еще одно украинское издание со ссылкой на источники сообщало, что Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон для встречи с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. Они выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании около 100 миллионов долларов.

Позже Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. При этом они назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений.

В результате Умеров скрылся в Турции на фоне скандала на Украине. Сам он сообщал, что будет находиться на встречах в Турции и на Ближнем Востоке для возобновления обменов пленными с Россией.