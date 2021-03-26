Названы лучшие музеи в России, где можно остаться на ночь

Тратить много времени на дорогу от отеля к музею и обратно в путешествии часто бывает жалко. Некоторые музеи нашли способ совместить комфортный отдых с культурным досугом, предлагая в одном месте и посмотреть экспозицию, и переночевать. Отдельное преимущество таких гостиниц в том, что они обычно со своей атмосферой и очень колоритные. О музеях, в которых можно провести ночь, рассказывает наш тревел-обозреватель Екатерина Васильева



Гостиница "Центральная", Екатеринбург



Эта гостиница – сама по себе один большой музей советской истории и архитектуры. Она построена в 1926–1928 годах и была одним из первых зданий в Свердловске, где предусматривались лифты. Стиль отеля сегодня определяется как рациональный модерн – предвестник конструктивизма, однако почти за век существования гостиницы здесь оставила свой отпечаток практически каждая историческая эпоха, начиная с 20-х годов: сталинская помпезность с роскошными люстрами, широкими мраморными лестницами и канделябрами соседствует здесь со скромной отделкой интерьеров более поздних времен.

Помимо интерьеров советской эпохи, здесь можно посмотреть фотохронику, связанную с историей отеля и города в целом, а также с именитыми гостями, которые тут останавливались. Именно здесь в свое время прошла встреча Никиты Хрущева с Фиделем Кастро, а в одном из номеров воссоздали атмосферу довоенного времени при помощи 3D-технологии дополненной реальности. Вид из окна, кстати, тоже будет конца XIX века.

Стоимость экскурсии чисто символическая – 100 рублей для гостей отеля, 200 рублей для всех остальных туристов, записываться нужно заранее.

Двухместный номер – от 2900 рублей за ночь.

Бутик-отель-музей "Музыка и время", Ярославль



Этот небольшой отель-музей расположен в центре Ярославля на набережной Волги и занимает особняк бывшей усадьбы купца Варфоломеева.

На самом деле это целый музейный комплекс, куда входят три музея: музей "Музыка и время", Музей фарфора и Музей самоваров. Там можно увидеть старинные музыкальные инструменты: граммофоны, патефоны и музыкальные шкатулки, разные колокола и колокольчики, коллекцию часов: настенные, напольные, каминные и каретные, фарфоровые изделия различных заводов России, Германии, Чехии, Венгрии и Китая – посуду, люстры и фигурки, а также самовары самых известных "самоварных династий": Воронцовых, Балашовых и т. д.

Билет в музей – 350 рублей в музей "Музыка и время" и 700 рублей за посещение всех трех музеев комплекса; для школьников, студентов и пенсионеров – 200 и 400 рублей соответственно.

Двухместный номер – от 2800 рублей за ночь.

Музей-отель "Легенды СССР", Ростовская область



В этот портал в Советский Союз вряд ли удобно ехать специально, так как он расположен на 932-м километре трассы М4 "Дон", поэтому здесь обычно останавливаются те, кто едет на машине из Москвы к курортам Черноморского побережья и к здравницам Кавказских Минеральных Вод. Номера отеля оформлены в стиле 60-80-х годов, а администраторы встречают гостей в пионерской форме.

В музее "Легенды СССР" можно увидеть любопытные экспонаты советского автопрома: первые люксовые "Москвичи", "Волги" и "Победы", мотоциклы "Ява", "Минск" и "Сова", велосипеды, а также разные предметы советского быта – пишущие машинки, телефоны, фотоаппараты и часы с кукушкой. Кроме того, здесь собрана коллекция наградных медалей и монет, а также оружие и военная техника периода Великой Отечественной войны.

Билет в музей – 300 рублей (для детей до 14 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно).

Двухместный номер – от 2600 рублей за ночь.

Гостиница-музей "Вятское"



Когда-то Вятское было богатым селом, местные крестьяне уезжали на промысел в Москву и Петербург, а вскоре возвращались и старались облагородить родное село: строили дома, мостовые и прочее. В XX веке зажиточная жизнь в Вятском закончилась. Восстанавливать село начали только в 2008 году. Сегодня там воссозданы почти все памятники архитектуры, село превратилось в огромный историко-культурный гостиничный комплекс.

Гостиничных корпусов здесь три. В первом, оформленном в стиле позднего классицизма, когда-то находилась Кундышево-Володинская богадельня, во втором – купеческий трактир для богатых господ (декор XIX века, лестницы с коваными перилами – все это сохранилось). А в третьем корпусе каждая комната посвящена определенной исторической личности.

На территории комплекса сразу несколько небольших музеев, среди которых Музей торгующего крестьянина, Музей русской предприимчивости, "Страницы истории печатного дела" и др. Кроме того, местные музеи часто служат площадкой для размещения временных выставок, творческих встреч и концертов.

Билеты в музей – 1050 рублей за посещение всех музеев комплекса (для школьников, студентов и пенсионеров – 850 рублей), каждый по отдельности – от 120 до 200 рублей.

Двухместный номер – от 2900 рублей за ночь.