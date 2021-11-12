Экономист оценил идею о сокращении рабочего дня в РФ в осенне-зимний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сокращение рабочего времени даже на один час может повлечь за собой спад производства, заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"Сокращение рабочего дня на один час – это в неделю минус пять часов. То есть за полторы недели будет теряться один рабочий день, а это спад производства. Особенно это может отразиться на реальном секторе: промышленность, строительство и сельское хозяйство", – цитирует эксперта RT.
По его словам, в данных секторах экономика очень чувствительна к сокращению рабочего дня. При этом он допустил применение данной меры для отдельных лиц. Однако, отметил Остапкович, соответствующее решение должен принимать предприниматель, который может сократить на час и зарплату.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с предложением сократить рабочий день на один час в осенне-зимний период. По мнению парламентария, климат в России, главным образом в холодное время года, оказывает негативное влияние на производительность труда.
В частности, это обусловлено подавленным эмоциональным состоянием граждан из-за короткого светового дня, осадков и холода.
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