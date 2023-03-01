Минтруд РФ заявил, что не рассматривает вопрос о новой пенсионной реформе

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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в ведомстве не обсуждают изменения параметров пенсионного возраста и порядка расчета пенсий.

В среду, 1 марта, на заседании в Госдуме к министру обратился заместитель руководителя КПРФ Николай Коломейцев. Он поинтересовался, не планируют ли в России вернуться к прежнему пенсионному возрасту:

60 лет – для мужчин;

55 лет – для женщин.

"Мы у себя внутри министерства новых предложений к новой пенсионной реформе не формируем. <...> Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчета пенсии мы в министерстве не готовим", – подчеркнул Котяков.

Ранее Владимир Путин поручил правительству начать работу по новой индексации прожиточного минимума, что напрямую влияет на размер пенсий, увеличение которых запланировано на 1 июня 2023 года.

Повышение размера выплат, которое произошло в январе, не повлияло на ряд работающих пенсионеров. Однако в некоторых случаях увеличение выплат положено. Так, на перерасчет могут рассчитывать те, кто намерен прекратить трудовую деятельность после 1 августа.



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