В Росстате рассказали, сколько лет россияне работают после выхода на пенсию

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Средняя продолжительность трудового стажа россиян после выхода на пенсию в 2022 году составила почти 7,5 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые велись с 2011 года. Тогда трудовой стаж на пенсии достигал шести лет. При этом отмечается, что эти цифры характерны для тех граждан РФ, которые вышли на досрочную трудовую или военную пенсии.

Дольше работают те, кто получает пенсию по инвалидности, – 11,82 года. Для "обычных" же пенсионеров этот показатель в разы меньше – всего 2,3 года. Причем для последних еще два года назад этот показатель оценивался в 5,82 года.

По данным Росстата, на пенсии продолжают работать 17,8% россиян. Из них 6% имеют стаж от одного до четырех лет после выхода на пенсию, столько же продолжают работать еще в течение 5–9 лет.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию размером в 47 тысяч рублей. Самые высокие ожидания от социальных выплат у жителей Москвы – столичные пенсионеры хотели бы получать как минимум 51,3 тысячи рублей в месяц.