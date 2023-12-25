Помочь всем: как изменятся суммы пособий в Москве в 2024 году

С начала 2024 года в столице вырастут социальные выплаты для разных категорий граждан. В частности, индексация затронет людей с инвалидностью, пожилых, а также многодетные и приемные семьи. Всего в следующем году на социальную помощь выделено 667 миллиардов рублей. Рассказываем подробности о том, как изменится материальная поддержка горожан.



Поддержка льготных категорий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве с января следующего года проиндексируют выплаты льготным категориям горожан, среди которых в том числе москвичи старшего возраста, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Также ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла и дети-сироты. Соответствующее решение было принято Сергеем Собяниным. Пересчитают как ежемесячные выплаты, так и единовременные.





Сергей Собянин мэр Москвы Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года.

По словам руководителя департамента финансов столицы Елены Зяббаровой, на проведение программы по соцподдержке жителей Москвы в 2024 году выделено 667 миллиардов рублей. Она затронет около 4,5 миллиона москвичей. "Помимо денежных мер социальной поддержки, сохраняются все предусмотренные льготы в натуральной форме. Будет обеспечено оказание адресной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", – уточнила Зяббарова.



Семьи с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С нового года вырастут единовременные выплаты для семей с детьми. При рождении или усыновлении первого ребенка сумма компенсации увеличится до 7 293 рублей. При появлении второго и последующих – до 19 223 рублей. Если же одновременно родить или усыновить трех и более детей, то выплата составит 66 279 рублей.

Тем родителям, которые воспитывают от 10 детей, в Международный день семьи и День знаний положена единовременная сумма в 26 513 и 39 767 рублей соответственно.

Проиндексируют денежную поддержку и нуждающимся семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Родители, которые попали в непростую жизненную ситуацию и воспитывают детей до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 18 лет, имеют право на ежемесячное пособие. Оно составляет 50, 75 и 100% от прожиточного минимума ребенка. После перерасчета сумма компенсации достигнет 9 793, 14 690 и 19 586 рублей соответственно. Объем начислений зависит от семейного дохода.

Также молодым нуждающимся семьям положена единовременная выплата при рождении ребенка. В новом году на первенца она вырастет до 113 310 рублей. При рождении второго ребенка город выплатит 158 634 рубля, а на третьего и последующих – 226 620 рублей.



Люди с инвалидностью

В Москве родителям ребенка с инвалидностью каждый месяц начисляют доплату к пенсии до уровня городского социального стандарта, который с нового года повысится до 24 500 рублей.

Этой категории граждан также дают скидку в 50% на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, обоим родителям положен бесплатный проезд в общественном транспорте по социальной карте и ежегодная компенсация на приобретение школьной формы. Если семья воспитывает несколько детей-инвалидов, то выплаты идут на каждого ребенка. Льготы доступны всем независимо от материального обеспечения.



Приемные семьи

До 20 964 рублей увеличится сумма вознаграждения для приемных родителей и патронатных воспитателей. Если на попечение взят ребенок-инвалид, то поддержка составит 35 639 рублей в месяц. Такая сумма положена либо папе, либо маме, если в семье живут один или два ребенка. В случае если детей трое и более, то деньги получают оба родителя за каждого из ребят.

Для усыновителей предусмотрены и единовременные выплаты. Их размер зависит от количества взятых в семью детей:



при усыновлении первого ребенка – 113 310 рублей;

при усыновлении второго ребенка – 158 634 рубля;

при усыновлении третьего ребенка и далее – 226 620 рублей.

передали под опеку

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С нового года также изменится сумма пособий на содержание детей, которыхусыновителям, в приемную или семью патронатного воспитателя. Им в зависимости от возраста и здоровья ребенка от числа взятых детей каждый месяц будут выплачивать от 21 873 до 36 454 рублей.