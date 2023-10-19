Получателей накопительной пенсии в 2024 году станет вдвое больше

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Накопительную пенсию в 2024 году будут получать почти 210 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Соцфонда на ближайшую трехлетку сообщает газета "Известия".

Согласно проекту Соцфонда, в начале следующего года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тысячи человек, тогда как в январе 2023 года их число составляло 107 тысяч.

Накопительная пенсия – ежемесячная и пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые были сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Ее получают только те, за кого компания отчисляла часть средств на индивидуальные накопительные счета, которыми управляют негосударственные пенсионные фонды.

Отмечается, что рост получателей накопительной пенсии в ближайшие годы продолжится. Так, к 2025 пенсии будут получать 286,1 тысячи граждан, а в 2026 выплаты будут назначаться 362,2 тысячи россиян.

В Минтруде заявили, что число получателей выплат возрастает, так как увеличивается число граждан, достигающих возраста их назначения.

В среднем неработающие пожилые граждане должны получать 23,4 тысячи рублей в 2024 году, 24,3 тысячи в 2025 году и 25,6 тысячи в 2026 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что бюджет столицы сохранит свою социальную направленность. В 2024-м расходы Москвы на эту сферу составят 50% от всего бюджета. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

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