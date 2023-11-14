Госдума приняла закон об увеличении военных пенсий с 1 октября 2024 года

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Госдума России приняла сразу по втором и третьем чтениях законопроект об увеличении пенсий для военных с 1 октября 2024 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новым нормам, для этой категории пенсионеров на 3,85% увеличат размер понижающего коэффициента. Поэтому реальный размер военных пенсий с октября 2024 года увеличится на 4,5%, уточнили в пресс-службе ГД РФ.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, пенсии военных и приравненных к ним лиц вырастут на 4,5%. Законопроект коснется 2,7 миллиона человек. По его словам, с 1 октября 2023 года пенсии военным выросли на 10,5%, а в 2022 году – на 19,5%.

В первом чтении законопроект был утвержден еще 31 октября. Инициативу внес в нижнюю палату парламента кабмин РФ.

До этого глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил выплатить 13-ю зарплату участникам специальной военной операции, которые находятся в зоне боевых действий более 1 года.

Ранее стало известно, что месячная зарплата участников СВО на Украине с учетом индексации в России составит от 210 тысяч рублей и выше. С 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих было проиндексировано на 10,5%.

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