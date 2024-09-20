Более 65 млн рублей на сайте "Миллион призов" перечислено для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи на сайте "Миллион призов" перечислили свыше 65 миллионов рублей в поддержку бойцов СВО. Также средства направят на гуманитарную помощь гражданам новых и приграничных территорий, передает сайт мэра и правительства столицы.

Горожане переводят на благотворительность баллы программы лояльности. Некоторые можно получить за участие в проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", "Наш город". Другие разыгрывались среди участников акций #ВыбираемВместе2024 – Москва. Средства направляются в адрес фонда "Народный фронт. Все для победы!".

Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, сбор средств не останавливается ни на минуту.

"Всего за несколько дней москвичи, принявшие участие в голосовании по избранию депутатов в МГД и ставшие победителями акции #ВыбираемВместе2024 – Москва, перевели свои призовые баллы в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" – сказал Пищелко.

Чтобы пожертвовать средства, нужно на сайте "Миллион призов" выбрать в разделе "Поощрения" категорию "Благотворительность". Участники программы могут отследить свое пожертвование с помощью уникального промокода.

Сейчас на сайте "Миллион призов" продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области. Жители столицы пожертвовали уже более 21 миллиона рублей в адрес Российского Красного Креста. По словам Пищелко, на эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи.

Между тем за прошедшее лето в 27 "Домиках добра" удалось собрать свыше 12,8 тысячи гуманитарных товаров. Еще москвичи подписали около тысячи открыток. Гумпомощь направят участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов России, а также животным из приюта.