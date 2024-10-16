16 октября, 10:35Общество
Имя для краба – талисмана проекта "Москва – на волне" выберут в столице
Фото: ag.mos.ru
Пользователи сервиса "Активный гражданин" смогут выбрать имя для краба – талисмана проекта "Москва – на волне", пишет пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.
Горожане подберут не только имя, но и образ для символа проекта. На выбор предоставят 8 вариантов, включая Емелю (Емельяна) в поварском колпаке, Валеру (Валерия) в бескозырке, Анфису с цветочным венком на голове и Варвару с бантиком.
Кроме того, краб станет героем стикерпака в телеграм-канале "Московских ярмарок", а за участие в опросе москвичи смогут получить баллы программы "Миллион призов". Сейчас скульптура золотого ракообразного украшает недавно открывшийся рыбный рынок в Митине.
Второй рыбный рынок открылся в Митине в конце сентября. Ранее подобное место существовало в столице лишь в Косино-Ухтомском. За время работы первый московский рыбный рынок посетили более миллиона покупателей.
Москва онлайн провела обзор рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине