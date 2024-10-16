Имя для краба – талисмана проекта "Москва – на волне" выберут в столице

Фото: ag.mos.ru

Пользователи сервиса "Активный гражданин" смогут выбрать имя для краба – талисмана проекта "Москва – на волне", пишет пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Горожане подберут не только имя, но и образ для символа проекта. На выбор предоставят 8 вариантов, включая Емелю (Емельяна) в поварском колпаке, Валеру (Валерия) в бескозырке, Анфису с цветочным венком на голове и Варвару с бантиком.

Кроме того, краб станет героем стикерпака в телеграм-канале "Московских ярмарок", а за участие в опросе москвичи смогут получить баллы программы "Миллион призов". Сейчас скульптура золотого ракообразного украшает недавно открывшийся рыбный рынок в Митине.

Второй рыбный рынок открылся в Митине в конце сентября. Ранее подобное место существовало в столице лишь в Косино-Ухтомском. За время работы первый московский рыбный рынок посетили более миллиона покупателей.

