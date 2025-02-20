Праздничная программа в честь 11-летия "Мосволонтера" пройдет 21–23 февраля

Фото: телеграм-канал "Мосволонтёр"

Праздничная программа в честь 11-летия "Мосволонтера" пройдет с 21 по 23 февраля. Гостей ждут мастер-классы, интерактивы и патриотические встречи. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Поздравляю волонтерское сообщество столицы! Уже 11 лет "Мосволонтер" развивает культуру добрых дел, объединяя сотни тысяч единомышленников", – отметила она.

Вице-мэр обратила внимание, что активисты развивают благотворительные инициативы и содействуют проведению патриотических мероприятий в больших городах.

В центрах "Доброе место", расположенных по всей Москве, пройдут обучающие мероприятия, посвященные волонтерству. В рамках этих мероприятий будут организованы практические занятия, на которых участники смогут создать полезные вещи своими руками.

Гости научатся делать кормушки для птиц, которые затем будут размещены в парках и скверах. Также участники смогут создать памятные браслеты из бусин и расписать игрушки, которые затем можно будет подарить близким и друзьям.

Для взрослых и детей будут организованы викторины и квесты, которые позволят им проявить свои способности в сфере добровольчества. Для участия в некоторых мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться на сайте ресурсного центра mosvolonter.ru.

Также в главном офисе "Мосволонтера" 22 февраля состоится церемония вручения благодарственных писем представителям высших учебных заведений и активистам проекта "Москва помогает", добавили в пресс-службе. Эти люди собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, а также для жителей новых и приграничных регионов России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что к проекту "Москва помогает" почти за три года работы присоединились около 73 тысяч жителей столицы и более 650 организаций. За это время отправлено свыше 4,5 миллиона единиц различных товаров.

Пункты сбора развернуты в каждом округе Москвы. Там работают свыше 16 тысяч человек. Только этой зимой в городе открыли больше 30 "Домиков добра".

