Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристический поезд "Русский Север" отправится из Москвы 21 мая по маршруту Москва – Архангельск – Беломорск – Мурманск (Териберка) – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Отправление поезда состоится 21 мая в 11:20 с Ярославского вокзала. В пути поезд сделает остановки в Архангельске, Беломорске, Мурманске, Петрозаводске, Сортавале и Выборге. Возвращение в Москву запланировано на 27 мая в 10:16, прибытие на Ленинградский вокзал.

В рамках путешествия туристы смогут посетить музеи, посвященные деревянному зодчеству, на острове Кижи и в "Малых Корелах" недалеко от Архангельска. Им удастся посмотреть на Белое море и побережье Северного Ледовитого океана, древние наскальные рисунки и средневековый Выборгский замок. Также в пути встретятся пляж "Драконьи яйца" в Териберке, горный парк "Рускеала" и другие достопримечательности.

Идея круиза заключается в отеле на колесах, отметили в пресс-службе. Каждый день пассажиры просыпаются в новом городе и исследуют его достопримечательности. Вечером они возвращаются в вагоны класса люкс, СВ и купе.

Помимо посадочных мест, в составе поезда есть два вагона-ресторана. В них можно не только заказать основное меню, но и попробовать блюда северной кухни. Также есть вагон-бар с караоке и вагон-спа с инфракрасной сауной.

Между тем рейсы нового кругового туристического поезда "Вдоль Оки" по маршруту Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва состоятся 16 и 23 мая. Во время поездки туристы смогут посетить Нижегородский кремль, а также увидеть место слияния Оки и Волги. Кроме того, им предложат изготовить калач и расскажут о святых Петре и Февронии, а также о былинном герое Илье Муромце.