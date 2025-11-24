Форма поиска по сайту

24 ноября, 15:24

Происшествия

Уголовное дело возбуждено на россиянку, бросившую дочь в Таиланде

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Уголовное дело об оставлении в опасности заведено на россиянку Эрику Владыко, которая оставила дочь в Таиланде. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Женщина подозревается в том, что оставила за границей в опасности свою 4-летнюю дочь. Теперь ребенок проживает в России с отцом и бабушкой", – уточнила она.

Владыко пропала после посещения ночного клуба в Бангкоке в ночь на 13 сентября. Женщина оставила дочь в отеле и уехала на такси, после чего связь с ней была потеряна.

В тот момент СМИ сообщили, что ребенка передали в детский дом. Девочку навещала подруга семьи, позже к ней приехала бабушка.

Позднее стало известно, что пропавшая туристка найдена. 12 ноября ее задержали в аэропорту Владивостока.

