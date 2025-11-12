12 ноября, 21:07Происшествия
В аэропорту Владивостока задержана россиянка, оставившая дочь в Таиланде
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
В аэропорту Владивостока задержана россиянка Эрика Владыко, бросившая свою 4-летнюю дочь в Таиланде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
"В настоящее время уроженка Владивостока доставлена в отдел полиции для разбирательства", – поделилась Волк.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Женщина пропала после посещения ночного клуба, оставив свою 4-летнюю дочь в отеле. После этого связь с ней была потеряна.
По данным СМИ, ребенка передали в детский дом. Девочку навещала подруга семьи, позже к ней приехала бабушка. Российское посольство тем временем находилось в контакте с родными россиянки и тайскими правоохранителями.
Позднее стало известно, что пропавшая туристка найдена. В отношении женщины организовала проверку прокуратура Приморского края. После этого посольство РФ в Таиланде перестало искать Владыко.