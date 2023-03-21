В России планируют запретить импорт одноразовой посуды из пластика – СМИ

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Минпромторг России предлагает ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в страну и рассматривает вопрос о возможности ограничения производства такой продукции в РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующую инициативу в ведомстве планируют направить в правительство. Под запрет могут попасть такие товары как ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики и прочие изделия из пластика.

Уточняется, что в списке на запрет импорта находится 28 товаров, которые в Минпромторге предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги и дерева.

Представители бизнеса высказывают беспокойство из-за данной инициативы. Эксперты считают, что запрет на импорт одноразовой посуды сильно ударит по сегменту доставки готовых блюд.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов уточняет, что одноразовая посуда, столовые приборы, контейнеры и пакеты очень важны для ресторанного бизнеса.

"На сегодняшний день большое количество используемой пластиковой посуды – это импорт, она считается самой качественной на рынке", – заявил он.

Уточняется, что введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусматривается в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". В Минпромторге обсуждают спорные моменты с отраслями.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил об опасности пластиковых контейнеров. По его словам, пластиковые бутылки и кулеры при длительном нахождении на солнце могут выделять микропластик, который остается в организме человека.



В Краснодарском крае планируют ограничить использование одноразовой посуды

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