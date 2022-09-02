В Краснодарском крае планируют ограничить использование одноразовой посуды

Краснодарский край включился в борьбу с пластиком. Там хотят ограничить использование одноразовой посуды. Запретить хотят не всю посуду, а только ту, которую сложно утилизировать.

В списке, кроме тарелок и стаканчиков, также есть трубочки, пластиковые пакеты и даже ватные палочки. В качестве альтернативы предлагают использовать изделия из бумаги и картона или дерева.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.