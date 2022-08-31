Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК веществ в воздухе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 31 августа, с 05:00 до 15:00 превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Москвы выявлено не было. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Уточняется, что специалисты брали пробы как на уровне земли, так и на высоте верхних этажей строений. В настоящее время Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с воздухом в столице.

Ранее в ведомстве заявили, что появившиеся в Москве из-за природных пожаров запах гари и дымка не представляют угрозы для здоровья жителей столицы.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Однако в комплексе городского хозяйства столицы также отмечали, что состояние воздуха остается в пределах нормы.

