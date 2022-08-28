Состояние воздуха улучшится в Москве на следующей неделе

Смог от лесных пожаров плотнее накрывает Москву и область. Метеорологи фиксируют его уже на 10 метеостанциях. Дымом заволокло Наро-Фоминск, Серпухов, Дмитров, Коломну и Домодедово.

Междутем, по словам специалистов уже на следующей неделе дышать станет легче. В Москву придут холодные фронты, изменится ветер и будет дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

