В МЧС заявили, что природный пожар в Ростовской области ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Природный пожар, который произошел в Верхнедонском районе Ростовской области, был полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"Природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован", – говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло 27 августа вечером. Сообщалось, что к утру 28 августа площадь пожара составила 203 гектара, днем охват увеличился до 269 гектаров.

В ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что в 14:00 28 августа на площади 269 гектаров пожар удалось локализовать. Уточнялось, что в ликвидации возгорания участвовали 589 пожарных, 124 единицы техники, два вертолета Ми-8. Угрозы для населенных пунктов не было, добавили в ведомстве.

Утром 28 августа стало известно, что лесопожарные службы потушили 70 природных пожаров в России за сутки. В субботу, 27 августа, возгорания удалось ликвидировать на площади 56 тысяч 338 гектаров.

