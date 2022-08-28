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Технологии

15:27

Сервис START подтвердил утечку данных пользователей

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил информацию об утечке телефонов и электронных адресов части своих клиентов.

"База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть – email или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное – нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале сервиса.

Там подчеркнули, что данная база содержит информацию за 2021 год, то есть не является актуальной. В настоящее время уязвимость устранена, а доступ к сведениям онлайн-кинотеатра закрыт.

Представители сервиса призвали пользователей регулярно менять пароли и придумывать уникальные для каждого ресурса.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что утечка персональных данных пользователей должна наказываться оборотными штрафами.

Так он прокомментировал информацию ряда телеграм-каналов об утечке в открытый доступ данных пользователей онлайн-кинотеатра START.

В России может появиться фонд компенсаций пострадавшим от утечек данных

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